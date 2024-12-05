السيد الصدر يؤكد ضرورة عدم تدخل العراق في الشأن السوري

أكد زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، الخميس، ضرورة عدم تدخل في الشأن السوري.



وقال في بيان، "نراقب الوضع في الجارة العزيزة بدقة ولا نملك لشعبها بكل طوائفه الا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والارهاب والتشدد..".

وأضاف "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري وعدم الوقوف ضد قرارات فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".

ولفت الى "ضرورة عدم تدخل حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق".



أدناه نص بيان .