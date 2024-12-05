غدا.. مجلس الامن يعقد جلسة بشأن العراق

وقالت البعثة في بيان اطلعت نيوز علية، ان "مجلس الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع في يوم غد الجمعة".وأضافت: "الممثل الأممي الخاص محمد الحسّان سيقدم إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في وعمل البعثة الأممية".