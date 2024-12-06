بعد الاحداث الأخيرة.. هل طلبت سوريا مساعدة عسكرية من العراق؟

وقال العوادي أن القضية السورية هي قضية أمن قومي ويجب أن يفهم ما الذي يدور في سوريا"، مبينا أن "السلطات العراقية قامت بإغلاق الحدود مع سوريا وقامت بتأمين الحدود العراقية بشكل كامل وعززت القوات على طول الحدود العراقية السورية"، بحسب روسيا اليوم.ولفت إلى أن السلطات بدأت أيضا "حراكا دبلوماسيا مع سوريا وروسيا والولايات وإيران"، معتبرا أن "هناك تقاطعا بين الأطراف ولكن يمكن احتواء الأزمة".وشدد على أنه "لا يوجد أي حديث عن تقسيم سوريا وهذا الأمر خط أحمر بالنسبة إلى العراق"، جازما أن "سوريا لم تطلب أي مساعدة عسكرية لكن أعطتنا رسائل عن خطورة الوضع ونحن نتفاعل معها".وأكد العوادي أن "سجون الإرهابيين في مخيم الهول تمثل تهديد للعراق ولدينا خشية من إطلاق سراحهم"، مضيفا: "قبل هذه التطورات المتسارعة كان هناك مشاركة فعلية من إسرائيل في ضرب سواتر الجيش السوري".