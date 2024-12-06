وزير الخارجية الإيراني: أعلنا عن دعمنا لسوريا وسنستمر بهذا الدعم بكل ثقلنا

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية وسوريا، تابعته نيوز: "أتقدم بالشكر الجزيل للعراق على استضافة هذا الاجتماع المهم في بغداد"، موضحا: "كانت لدي لقاءات مهمة مع الرئاسات تحدثنا عن العلاقات بين والأوضاع في سوريا".وأضاف: "علاقاتنا مع تسير بشكل أمثل"، مبينا: "اتخذنا قراراً باستمرار نشاطاتنا بشكل بما يخص سوريا".وأشار عراقجي الى ان "رسالة الاجتماع الثلاثي لهذا اليوم فيه ثلاث رسائل الأولى دعم حكومة وشعباً ضد الجماعات المسلحة الإرهابية"، مشددا على ان "من يريد تجاوز تدخل الكيان الصهيوني بهذا الوضع في فهو مخطئ".وأكد: "أعلنا عن دعمنا لسوريا وسنستمر بهذا الدعم بكل ثقلنا"، موضحا: "التهديدات الإرهابية في لن تقتصر عليها فقط بل سيطال دول الجوار في حال لم يكافح".وبين: " الإرهاب لا يعرف حدودا ويجب محاربة الإرهابيين في مهدهم"، موضحا: "الإرهاب لا يجب أن نميز في محاربته، وهنالك واجب دولي لمحاربة الإرهاب في سوريا".وختم عراقجي: "الدول التي تميز بمواجهة الإرهاب فهي مسؤولة عن هذا الوضع"، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود المنطقة ضد الإرهاب ولاسيما الذي موجود في سوريا".