نشرة السومرية.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة وتأكيد حكومي لاحتواء الأزمة السورية

# السوداني يلتقي وزيري خارجية وايران، ويؤكد بذل جهودا دبلوماسية حثيثة لاحتواء الأزمة السورية# بعد سقوط الرستن وتلبيسة، السوري ينفي انسحابه من حمص وريفها، والمسلحون يتوجهون صوب درعا# بسبب تعطيلها الجلسات.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة، ودعوات لترحيل القوانين الخلافية الى الفصل المقبل# تحت عنوان الاستثمار.. جامع الخنساء بمنطقة الحارثية عرضة للهدم، والاهالي يخرجون بتظاهرة رافضة