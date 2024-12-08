بيانات ومعلومات تقنية.. هل اسقطت طائرة بشار الأسد اثناء هروبه؟ (فيديو)

وبحسب تتبع مسار الطائرة التي اختفت فوق حمص بعد إقلاعها، فان الطائرة بقيت تدور فوق حمص وانخفض ارتفاعها من 16 الف قدم الى الف قدم فقط قبل ان تختفي، ما يشير الى إمكانية تعرضها لخلل فني او انها تم اسقاطها او لاسباب أخرى.وتشير بيانات رادار ثلاثية الأبعاد للطائرة المشتبه بأنها كانت تقل إلى سقوطها، فقد انخفض ارتفاع طائرة الخطوط السورية من طراز IL-76 بشكل مفاجئ، ويبدو أنها أسقطت بصاروخ.