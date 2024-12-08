اتحاد الصحفيين العرب: يجب حماية الصحفيين السوريين والمحافظة على المؤسسات الصحفية

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ نيوز، انه "يتابع الاتحاد العام للصحفيين الأوضاع المتسارعة فى عن كثب وباهتمام شديد، ويؤكد على أهمية حماية الصحفيين السوريين وتمكينهم من أداء عملهم بكل حرية وشفافية وضرورة على المؤسسات الصحفية والإعلامية السورية وتجنيبها أي صراعات أو صدامات داخلية نتيجة التطورات الأخيرة في ".ودعا الاتحاد العام للصحفيين إلى "انتقال سياسي سلمي للسلطة يحترم تنوع السوري الشقيق ويحمي جميع المدنيين والأقليات ".وختم الاتحاد: "متمنين للشعب السوري الشقيق دوام التقدم والإزدهار ".