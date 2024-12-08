مجلس النواب يؤجل عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس أجل عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".وتضمن الجدول فقرات جدلية، أبرزها "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين (2، 10).، والتصويت على الثاني لقانون العام، فضلاً عن تقرير ومناقشة تعديل قانون الموازنة".