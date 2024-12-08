الكاظمي: سقوط نظام الأسد البعثي يمثل نهاية حقبة ديكتاتورية

نيوز – سياسي

اكد السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان سقوط نظام البعثي يمثل نهاية حقبة ديكتاتورية، الى ان ما جرى هو درسٌ للجميع في المنطقة.

وقال الكاظمي في بيان نشره على حسابه الشخصي تابعته نيوز، ان "سقوط نظام بشار البعثي يمثل نهاية حقبة ديكتاتورية أثقلت كاهل السوري لعقود طويلة، وهو سقوط يذكّرنا بسقوط نظام الطاغية البعثي صدام حسين في العزيز"، مبينا ان "ذلك يمثل منعطفا تاريخيا يثبت أن إرادة الشعوب لا تكسر، وأن العناد وتجاهل مطالب الجماهير يقودان إلى نتائج وخيمة، مهما بلغ حجم الدعم ومداياته".

وأضاف ان "سوريا دفعت ثمناً باهظاً نتيجة السياسات التي فضّلت القمع على الحوار، والعنف على الإصلاح، والإنكار على الاعتراف بالحقيقة. إننا إلى احترام خيارات السوري في بناء دولته الجديدة، وإرساء قيم الديموقراطية والعدالة والمساواة"، لافتا الى ان "مستقبل يجب أن يُبنى على أسس راسخة تضمن لجميع السوريين حقوقهم دون تمييز أو إقصاء، ويحترم واقع منطقتنا وخصوصياتها وتنوعها".

وبينا ان "ما جرى اليوم هو درسٌ لنا جميعاً في المنطقة؛ فالشعوب هي مصدر الشرعية، والتجاوب مع تطلعاتها ليس خياراً بل واجباً على كل من يتولى قيادة الأوطان".

واختتم بيانه بالقول "نسأل الله أن يعم السلام في سوريا، وأن تعود شقيقتنا إلى موقعها الطبيعي في الأسرة العربية والدولية".