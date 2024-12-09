محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالحبس 4 سنوات بحق "جوحي"

وقال مصدر قضائي في حديث لـ نيوز، إن "محكمة جنايات أصدرت اليوم حكماً بالحبس 4 سنوات بقضية التجسس الخاصة بمحمد جوحي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأعلن النائب جبار سند، الاحد (1 كانون 2024) ان جنايات حددت التاسع من شهر كانون الحالي موعدا لمحاكمة في محمد جوحي.