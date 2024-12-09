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محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالحبس 4 سنوات بحق "جوحي"

سياسة

2024-12-09 | 05:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالحبس 4 سنوات بحق &quot;جوحي&quot;
4,657 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أصدرت جنايات محكمة الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس 4 سنوات بقضية التجسس الخاصة بمدير فريق التواصل بمكتب رئاسة الوزراء محمد جوحي.

 
وقال مصدر قضائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت اليوم حكماً بالحبس 4 سنوات بقضية التجسس الخاصة بمحمد جوحي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن النائب مصطفى جبار سند، الاحد (1 كانون الأول 2024) ان محكمة جنايات الكرخ حددت التاسع من شهر كانون الأول الحالي موعدا لمحاكمة مسؤول التنسيق في مكتب رئيس الوزراء محمد جوحي.

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