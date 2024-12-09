الاطار التنسيقي يعلن دعمه الكامل لجهود الحكومة بحماية المصالح العراقية

نيوز – سياسي

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن دعمه الكامل لجهود الحكومة بحماية المصالح العراقية.

وقالت الدائرة الإعلامية للاطار في بيان ورد لـ نيوز، ان "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، في محسن المندلاوي، وتمت مناقشة مجريات الاحداث في المنطقة والعالم والدور الذي يلعبه لتحقيق والاستقرار في المنطقة".

واكد الاطار "دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة من جهود امنية ودبلوماسية لحماية المصالح العراقية".

واستذكر قادة الإطار التنسيقي "مواقف التضحية والفداء والثبات لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والأجهزة والتشكيلات كافة بمناسبة الذكرى السابعة للإنتصار على عصابات الإرهابية وتحرير المحافظات العراقية، مؤكدين "استمرار ابناء الشجعان بنفس النهج والاستعداد للوقوف بوجه قوى الظلام اذا ما تكررت في التعرض لامن البلاد".