"الشأن السوري" محور مباحثات بين السوداني وأمير قطر

وقال السوداني في بيان، "أجرى رئيس السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركزت في متابعة التطورات على الساحة السورية، وتداعيات الأوضاع في المنطقة".

وأكد الجانبان "أهمية استمرار المشترك، وتعزيز التواصل العربي، لضمان وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق".



كما شهد الاتصال "توافقاً مشتركاً في الرؤى بما يتعلق باحترام الإرادة الحرة للسوريين بتنوعهم الإثني والديني والثقافي والاجتماعي، ودعم كل ما يعزز والاستقرار في والمنطقة".