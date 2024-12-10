ما حقيقة اصابة بارزاني بجلطة قلبية؟

وذكرت في خبر تابعته نيوز، إن "رئيس إقليم نيجيرفان بارزاني أصيب بجلطة قلبية خفيفة اثناء تواجده في باريس".وأضاف أنه "تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة الان".الا ان مصدرا مقربا من رئاسة اقليم كردستان، نفى صحة تلك الادعاءاتوقال إن "رئيس الإقليم يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي".ولم يصدر حتى اي بيان رسمي بشان صحة رئيس اقليم نيجرفان بارزاني.ويزور بارزاني للمشاركة في حفل إعادة افتتاح "كاتدرائية نوتردام".