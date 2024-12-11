في أول تعليق عن سوريا.. المرشد الاعلى يتحدث عن "امتلاك أدلة" على ما حدث

وقال خامنئي في امام الالاف من الايراني، والمخصصة للتطرق الى اوضاع سوريا، انه "لا شك أن السبب الرئيسي لما حدث في كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".واضاف انت "حكومة مجاورة لسوريا لها دور أيضاً في ذلك، لكن المتآمر الرئيسي هو أمريكا والكيان الصهيوني ولدينا الدلائل الكافية على ذلك".