السيد الحكيم: كركوك ستنال استحقاقها في موازنة 2024

وقال الحكيم خلال المؤتمر تابعته نيوز، خلال لقائه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في وبحضور المحافظ ريبوار طه ونائبيه ورئيس مجلس المهندس محمد إبراهيم الحافظ إن "كركوك أيقونة التعايش والمفتاح لترسيخ الوحدة الوطنية".وشدد على "أهمية اللامركزية الإدارية وصلاحيات المحلية ضمانة لوحدة العراق"، داعيا "لمغادرة الريعية وتفعيل القطاعات الإنتاجية".وأضاف ان "كركوك نموذج للتعايش ومهيأة لتفعيل الزراعة والصناعة والسياحة"، مبينا ان "دعم المحافظات سيكون حاضراً في موازنة 2024 وكركوك ستنال نصيبها المستحق".ودعا "لمكافحة الفساد ودعم الشباب وإشاعة الإيجابية"، مؤكدان "على تحسين الخدمات يعزز الثقة بالنظام السياسي ويحصن البلاد"، مشيرا "لاستعادة صلاحيات المحلية وفق الدستور والعمل على تسهيل معاملات المواطنين".وأشاد الحكيم بـ"تصفير مشاريع كركوك المتعثرة ويؤكد أهمية الاستثمار في الصحة والتعليم"، مضيفا ان "تنوع الاقتصاد هو الحل لمواجهة تحديات النمو السكاني".