ممثل الامم المتحدة يطلع المرجعية على لقاءات أجريت في أمريكا حول العراق

وقال الحسان في مؤتمر صحفي عقب لقائه المرجع الأعلى، ان "اليوم كان لنا لقاء مع المرجع الديني السيد علي السيستاني"، الى ان "مكانة المرجعية الدينية مهمة للأمم المتحدة".وأضاف ان "المرجع حريص على والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة"، مبينا ان "اليوم أطلعت المرجعية الدينية حول اللقاءات التي أجريت في أمريكا حول العراق".وأكد انه "ناقشنا مع المرجعية سبل تجنب أي تجاذبات تضر به"، الى وجود " تنسيق مباشر مع اليونامي والحكومة العراقية".ومن غير الواضح ما الذي يقصده الحسان بالاجتماعات التي أجريت بامريكا حول العراق، لكن قبل اقل من أسبوع كان الحسان قد قدم احاطة في مجلس الدولي بنيويورك حول .