واشنطن والكويت في رسالة الى بغداد: احترموا الاتفاقيات

نيوز – دولي

عقدت الولايات والكويت الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي في الفترة من 9 إلى 11 كانون 2024.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الحوار، الذي جرى عبر الإنترنت، أكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بأمن الكويت وتعزيز سبل التعاون في الدفاع، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار، ومجالات أخرى".

وشدد بحسب البيان، على "أهمية التزام بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس 833 بشأن ترسيم الحدود".

كما دعا الجانبان إلى "الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد علامة الحدود 162، بما يتماشى مع الدولي واتفاقية الأمم لقانون البحر (1982)".

وطلب الجانبان من "ضمان استمرار سريان اتفاق الكويت-العراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله"، موضحا أن "الطرفين دعما قرار مجلس 2732 لعام 2024، الذي يطلب من الأمين العام للأمم تسهيل التقدم في القضايا العالقة بين الكويت والعراق، بما في ذلك إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني".

وبحسب الخارجية الأميركية، تم التأكيد على دور الأمم في تنفيذ قرار مجلس 1284 ومعالجة القضايا غير المحسومة تحت إشراف مجلس .

فيما قالت بعثة الأمم في "يونامي" إن "الحكومة العراقية أبدت عزما قويا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع".

وبشأن الملف الكويتي، دعا رئيس البعثة، محمد الحسان، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الدولي، "العراق إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الأخرى وفق الآليات المتفق عليها"، حاثة "على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة بما في ذلك الأرشيف الوطني وطي هذه الصفحة بما يتيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عليا من التعاون، حسب البيان.

وإبان نظام الرئيس صدام حسين، دخل الجيش العراقي الكويت في الثاني من آب 1990، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات بعد نحو 7 أشهر.

وإثر غزو الكويت، خضع لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر الأمم .

وأنهت بحلول العام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.