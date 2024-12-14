السوداني يفتتح معرض مبادرة "ريادة" (صور)

نيوز – سياسة



افتتح رئيس السوداني، اليوم السبت، معرض مبادرة "ريادة" في .

وقال في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، إن "رئيس افتتح اليوم مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) في بغداد".

