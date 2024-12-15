مسعود بارزاني "مطمئن" على أكراد سوريا بعد رسالة "أحمد الشرع"

وقال بارزاني في بيان ورد لـ نيوز، "لقد رأينا تصريحاً لـ أحمد الشرع حول الكردي في سوريا، وصف فيه الكردي بأنه جزءٌ من الوطن وشريكٌ في المستقبل".وأضاف بارزاني أن "هذه الرؤية تجاه ومستقبل موضعُ سرور وترحيب من قبلنا، ونأمل بأن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي كانت تُرتَكَب بحق الكردي في سوريا".واعتبر مسعود بارزاني، أن "مثل هذا المنظور يمثل منطلقاً يمهّد لبناء قوية، ويجب على والعرب وجميع مكونات الأخرى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة معاً في بناء مستقرة وحرّة وديمقراطية".