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رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص التعيينات

سياسة

2024-12-15 | 10:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص التعيينات
5,960 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسي
اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، توجيها يخص تعيينات الأوائل وأصحاب الشهادات العليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس،اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المتخذة لاستكمال تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وفق قانون الأمن الغذائي، بالإضافة للدرجات الوظيفية الخاصة بالمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، بحضور وزيرة المالية ووزير الصحة ومدير عام في مجلس الخدمة الاتحادي، وأحد أعضاء مجلس الخدمة، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء".
 
وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، توجيه وزارة المالية باعتماد القوائم الأخيرة الصادرة من مجلس الخدمة، في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، لاستكمال تعيين الوجبة الثانية من المشمولين بالتعيين من الفئتين"، مشيرا الى انه " جرى التوجيه بحسم موضوع الدرجات الشاغرة في وزارة الصحة، ورفعها إلى وزارة المالية، من أجل تخصيصها لمواصلة تعيين ما يمكن من خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية، من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية".

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