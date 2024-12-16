1000 مختار في نينوى بانتظار الأوامر الإدارية

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، انه "في اخر جلسة لمجلس تم انتخاب 1000 مختار وتم التصويت عليهم من قبل المجلس"، لافتا الى ان "هؤلاء بانتظار الجهة التنفيذية لإصدار الأوامر الإدارية".ويعد "المختار" حلقة الوصل بين أجهزة والمواطن، ويضطلع بعدد من المهام الحساسة، منها تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وهو ما جعله في مواجهة أهالي المحلة الذين ينظرون إليه نظرة سلبية.ويوفر "المختار" قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، كما يقوم بتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، وكذلك يتولى مراقبة الآداب العامة، ويتحمل تكاليف عمله من قرطاسية وغيرها، وبالنسبة للمناطق النائية فإنه يتحمل تكاليف السفر إلى مركز .