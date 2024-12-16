النزاهة النيابية تسمي حنان الفتلاوي رئيسة للجنة الفرعية لوزارة الصحة

وذكرت اللجنة للسومرية نيوز، انه "تمت تسمية النائب حنان الفتلاوي رئيسة للجنة الفرعية لوزارة الصحة".يشار الى ان ذلك جاء استناداً لتوجيه رئاسة مجلس بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.