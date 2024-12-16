النزاهة النيابية تسمي النائب فهد الراشد رئيسا للجنة الفرعية لوزارة التربية

وقالت اللجنة للسومرية نيوز، انه تمت تسمية النائب فهد الراشد رئيسا للجنة الفرعية لوزارة التربية.يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.