النزاهة النيابية تسمي النائبة عالية نصيف رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة بغداد

وقالت اللجنة للسومرية نيوز، انه تمت تسمية النائبة عالية رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة .يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.