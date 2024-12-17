المشهداني والسامرائي يبحثان قضايا الجالية العراقية بالأردن

وقال المشهداني في بيان، "لبى رئيس مجلس الدكتور المشهداني والوفد البرلماني المرافق له دعوة رئيس تحالف العزم النائب المهندس السامرائي خلال زيارتهم إلى الأردنية عمّان".

وحضر اللقاء "السفير في الأردن عمر البرزنجي، وعدد من وجهاء الجالية العراقية المقيمة في عمّان".



وتم خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة التي تهم الجالية العراقية في الأردن، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين وعمّان في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة الشقيقين".



وقدم المشهداني "شكره وتقديره للنائب المهندس السامرائي على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك".