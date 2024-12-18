"خطأ غير مقصود".. المتحدث باسم الخارجية الامريكية يتهم العراق بمسألة ارتكبتها إيران

وتوجه احد الصحفيين، الى ميلر بالسؤال عن الصحفي الامريكي الإيراني رضا زاده، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في ايران، وما اذا كان لدى الولايات أي رد فعل.وخلط ميلر بين وايران خلال الإجابة على السؤال، وقال: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن رضا فالي زاده قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في – أو في إيران، معذرةً".وأضاف: "نحن ندين بشدة هذا الحكم وندعو إلى إطلاق سراحه الفوري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران، لقد قمعت الحكومة مرارا وتكرارا حرية الصحافة من خلال التهديدات والترهيب والاعتقالات والاعترافات القسرية واستخدام العنف ضد الصحفيين في ،يران. ونذكّر مواطني الولايات بالتحذير الموجود على موقعنا الإلكتروني منذ سنوات وسنوات: لا تسافر إلى بسبب خطر الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الأمريكيين".