بن سلمان في استقباله.. السوداني يصل السعودية

وصل رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، إلى المملكة .

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني وصل إلى المملكة السعودية، والتقى في العلا، وليّ العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".