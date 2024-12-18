باليوم العالمي للغة العربية.. السامرائي يؤكد: هوية ودرع ثقافي يحمي تراثنا

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، تابعتها نيوز، أنه "في اليوم للغة العربية، التي أرسى أركانها العراقيون في الكوفة والبصرة وبغداد وسامراء، لتكون رمزاً للعلم والحضارة ووحدة الأمة".ودعا السامرائي، الى "التمسك بهذه اللغة ودعم تعليمها على جميع المستويات، فهي ليست مجرد أداة للتواصل، بل هوية ودرع ثقافي يحمي تراثنا ويعزز سيادتنا، والحفاظ عليها حماية لماضينا ومستقبل أجيالنا، فهي لغة القرآن الكريم".