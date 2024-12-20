رسميا.. العراق يعلن مباشرة بعثته الدبلوماسية في سوريا

نيوز – سياسي

اعلن محمد شياع السوداني، عن مباشرة البعثة العراقية الدبلوماسية اعمالها في سوريا.

وقال السوداني في تصريح للتلفزيون وتابعته نيوز، ان "العراق ليس ضد التواصل مع الجديدة في سوريا طالما أن ذلك سيصب في مصلحة استقرار سوريا والمنطقة".

وأضاف أن "البعثة الدبلوماسية العراقية استأنفت عملها رسمياً في دمشق"، إلى "عدم وجود أي اتصال بينه وبين أحمد الشرع، القائد العام لهيئة تحرير الشام، المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية والتي قادت عسكريا عملية إسقاط الرئيس بشار الأسد".

وشدد على "أن ينتظر أفعالاً لا أقوالاً من القيادة الجديدة في سوريا".

كما شدد السوداني على "ضرورة احترام الجديدة في سوريا للإرادة الحرة للشعب السوري، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مشيراً إلى "الحدود المشتركة بين وسوريا التي تزيد على 600 كيلومتر".

وأكد السوداني "وجود حالة من القلق الإقليمي والدولي بشأن الوضع الداخلي في سوريا"، داعيًا الجديدة إلى "تقديم ضمانات ومؤشرات إيجابية حول احترام التنوع في سوريا والعمل على إعداد عملية سياسية شاملة لا تستثني أحدًا".