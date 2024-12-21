مقارنة بـ150 الفا قبل 76 عاما.. تقرير إسرائيلي يحدد عدد اليهود المتبقين في العراق لغاية 2024

وقارن تقرير نشرته وسيلة اعلام إسرائيلية aurora، عن عدد اليهود في عام 1948، وما تلاه من هجرة اليهود من العراق، وعدد اليهود الموجودين حتى في البلاد.ويقول التقرير انه "في عام 1948، كان هناك ما يقرب من 150 الف يهودي في هذا البلد، وفي البداية، باتباع نفس الإجراءات المتخذة في العربية الأخرى، مُنع اليهود العراقيون من الهجرة إلى إسرائيل من أجل عدم تعزيز اليهودية، ومع ذلك، في مارس 1950، أصدر قانونًا لمدة عام يسمح لليهود بالهجرة بشرط التخلي عن جنسيتهم العراقية، وربما اعتقد أن التخلص من اليهود سيكون أقل إشكالية، وخاصة الصهاينة، لكنه أراد الاحتفاظ بالأقلية الثرية التي لعبت دورا مهما في الاقتصاد العراقي".وأضاف ان "إسرائيل اطلقت عملية باسم عزرا ونحميا لجلب عدد ممكن من اليهود العراقيين إلى إسرائيل، وتشير التقديرات إلى أنه في عام 1952، بعد مضايقة اليهود، بقي حوالي أربعة يهود في جميع انحاء لغاية العام الحالي 2024".