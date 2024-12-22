السوداني في نينوى.. محطة كهرباء وبنى تحتية ومشاريع جديدة

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس السيد محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة نينوى، في زيارة تشتمل على تفقد عدد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية، وإطلاق العمل في مشاريع أخرى".من جانب اخر، قال مصدر للسومرية نيوز، ان اهم المشاريع التي سيتم اطلاقها وهو اهم مشروع في لدعم الكهرباء، والمتمثل بوضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الحرارية الذي ستساهم في دعم الكهرباء بواقع 1400 ميگاواط.