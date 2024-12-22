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السوداني يوجه بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران المقبل لهذا السبب

سياسة

2024-12-22 | 05:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يوجه بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران المقبل لهذا السبب
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، متابعة ميدانية لسير الأعمال الجارية في مطار الموصل الدولي، وذلك خلال زيارته إلى محافظة نينوى، التي وصلها صباح اليوم.

واطلع السوداني على الأعمال الخاصة بإنشاء مدرج المطار وصالاته المتعددة، التي تبلغ نسبة الإنجاز الحالية فيها أكثر من 80%، كما استمع إلى المسؤولين في الشركة المنفذة، ووجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض عملهم الحالي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون افتتاح المطار يوم 10 حزيران المقبل، الذي يوافق ذكرى احتلال الموصل، ليكون رسالة تحدٍّ بوجه الإرهاب.

ويعدّ مطار الموصل أحد أهمّ المطارات، على مستوى المحافظات بعد مطاري بغداد والبصرة، وقد طالته يد الإرهاب وتمّ تدميره بشكل ممنهج وبنسبة 100%، واعترضت المشروع العديد من المشاكل الفنية والإدارية، حيث تم تجاوزها بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وكانت نسبة الإنجاز في المشروع، الذي يقع ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، خلال شهر آذار الماضي لا تتجاوز (30%)، وتقدم العمل خلال الثمانية أشهر الماضية، ليصل إلى أكثر من (80%)، وتم تطبيق جميع الشروط المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني وشركة الملاحة الجوية.
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السوداني

بافتتاح مطار الموصل الدولي

يوم 10 حزيران المقبل

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