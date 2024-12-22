ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. اطلاق مشاريع الموصل ومذكرات تفاهم مع عُمان

- السوداني يطلق مشاريع ستراتيجية في .. ويوجه بافتتاح المطار الدولي بالتزامن مع احتلال- يوقع مع عمان مذكرات تفاهم تشمل قطاعات متعددة.. ويتحرك نحو ملف تنويع الايرادات غير النفطية- في .. قرار بدمج الفصائل المسلحة بمؤسسة عسكرية واحدة .. وتعيين وزيرين جديدين في الحكومة المؤقتة- بابا الفاتيكان يصف مايجري في غزة وحشيةً وليست حربا.. وواشنطن تشن هجمات عنيفة على منشآت الحوثيين