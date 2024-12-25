بمناسبة أعياد الميلاد.. السوداني في ضيافة عائلة مسيحية بغدادية (صور)

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس محمد شياع السوداني يزور إحدى العوائل المسيحية في ويشاركهم الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.والعام الماضي، قام السوداني أيضا بزيارة عائلة مسيحية للمشاركة بالاحتفال باعياد الميلاد، فيما لم يتم تسجيل هذه الحالة في أعياد 2022 وعلى مايبدو ان السوداني كان غير مستقر بحكومته التي كانت قد حازت على الثقة للتو حينها.