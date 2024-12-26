أول تحرك عراقي رسمي مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق

وقال في حديث لـ نيوز، إن "وفدا عراقيا يضم رئيس المخابرات ومستشار وصل اليوم الى السورية دمشق".وأضاف المصدر، أن "الوفد اجرى مباحثات مع السورية الجديدة بشأن عدد من الملفات الأمنية التي تهم البلدين".