بالصور.. الوفد العراقي مع احمد الشرع في سوريا

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "وفدا عراقيا يضم رئيس المخابرات ومستشار وصل اليوم الى السورية دمشق".وأضاف المصدر، أن "الوفد اجرى مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن عدد من الملفات الأمنية التي تهم البلدين".ادناه: