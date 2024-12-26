نصيف مغردة: تم استئصال رأس الفساد من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء

وقالت في تغريدة على "اكس"، تابعتها نيوز، مفادها: "عاجل.. تم استئصال رأس الفساد (س. هويدي) من هيئة الاستثمار ونقله إلى خارج وإحالته إلى القضاء".وأضافت: " جزيل الشكر لرئيس النزاهة، ولرئيس الذي وافق مشكوراً على طلب لجنتنا باتخاذ الإجراءات بحق هذا الشخص".وفي اوقات سابقة، نشرت العديد من التصريحات شديدة اللهجة اتهمت فيها معاون مدير قانونية هيئة الاستثمار بالتحايل على القوانين لمصلحة شبكة فساد واسعة، وتوجيه المشاريع الاستثمارية لصالح "تمساح الفساد"، أحد الأسماء المتورطة في استحواذ غالبية المشاريع الكبرى.والنائبة التي هي أول مَن أثار هذا الموضوع امام رئيس هيئة الاستثمار عند حضوره إلى النزاهة، وكانت تدعوا الى إيقاف فساد معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار المُحال سابقاً إلى اللجنة 29، وأشارت الى انه توجد ضده عدة قضايا في هيئة النزاهة من بينها تضخم الأموال.