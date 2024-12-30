المشهداني: ترامب طلب من السوداني حصر السلاح بيد الدولة.. والحكومة تعمل على ذلك

وقال المشهداني في تصريحات للعربية تابعتها نيوز، ان "ترمب أكد للسوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، الى ان "الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة".واضاف ان "الفصائل وافقت على وقف الهجمات، وسيتم تقنين الوجود الأميركي بالعراق قريبا"، مبينا ان "إيران ممتعضة مما حدث بسوريا ولديها العديد من المخاوف".وشدد على ان "زيارة الوفد الأمني لدمشق كانت إيجابية"، محذرا من "حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق".وأشار الى انه "حذرنا سوريا من مغبة عدم احترام حقوق الأقليات و اتفقنا مع سوريا على منع تمدد الجماعات المسلحة".