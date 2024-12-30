خبير امني يقيّم رؤية العراق تجاه سوريا والمخاطر المحتملة

وقال الاعسم للسومرية نيوز، انه "لغاية الموقف مبهم وهناك تناقضات كثيرة تصدر من السورية والعراق اخبر الجميع بأنه ينتظر الأفعال وليس الاقوال"، الى ان "العراق يحتاج لثقة اكبر بالقيادة السورية الجديدة ويجب ان تكون هناك إرادة للشعب السوري".وأوضح أن "العراق مع السوري ومع نظام مستقل ديمقراطي يشمل الجميع فهذه الطموحات العراقية ويبقى السوري هو من يقرر"، مبينا انه "لا مانع لدينا من التعامل مع اي جهة بشرط أن تكون منتخبة من قبل وهذا يحتاج فترة طويلة".وبين ان "مخيم الهول كان تعداده 6 الاف عائلة واكثر من 20 الف شخص لكن خلال هذه الفترة الطويلة بالتأكيد حصلت حالات زواج وانجاب والاعداد ارتفعت"، مبينا ان "المعسكر يشهد حالات تدريب للأطفال وائمة مساجد المخيم جميعهم من داعش، ما يعني ان المخيم يشهد حالات رفع الحقد على كل ما هو خارج المخيم".وأكد انه "ليس لدينا ثقة تامة فهناك 6 معسكرات أخرى بحوزة قوات قسد كلها قنابل موقوتة ستتحرك باتجاه اذا حدثت معارك قربها"، الى ان "هناك تعهدات أمريكية وتركية ومن السورية لكن نحن لا نثق بالكلام ونريد الأفعال"، الى ان "الخيار حاليا تجاه سوريا هو استمرار الحيطة والحذر والمراقبة".