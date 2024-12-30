الأعرجي يطالب الأمم المتحدة بغلق مخيم الهول

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي رحب بالرئيسة بمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، كما تم خلال اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ملف المعارضة الإيرانية والعراقيين والاجانب المتواجدين في مخيم الهول السوري وضرورة غلق المخيم بشكل كامل" .وبحسب البيان، أكد الأعرجي أن "الحكومة العراقية مستعدة بشكل كامل لدعم عمل المنظمة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها".