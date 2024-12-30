السيد الحكيم يبحث مع السفير الياباني الاستفادة من التجربة اليابانية في الحوكمة الالكترونية

وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد لـ نيوز، انه " التقى السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الوطنية، مع آكايرا أندو، السفير الياباني الجديد في العراق، متمنيا له التوفيق في مهمة رئاسة بعثة بلاده الدبلوماسية في . فيما جدد التأكيد على عمق العلاقة بين وطوكيو وسبل تطويرها بما يخدم مصالح والشعبين الصديقين".وأضاف: "داعيا للاستفادة من تجربة البناء والإعمار في اليابان، والتجارب التكنولوجية والرقمية التي تقدمها اليابان والتي تسهم في تعزيز الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد، كما أكد حضور الصناعة اليابانية في الثقافة الشعبية والمعيشية بالعراق".وتطرق السيد الحكيم بحسب البيان أيضًا إلى "تطورات الأحداث في سوريا والمنطقة عمومًا، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استقرار سوريا لما للفوضى فيها من أثر على السلم الإقليمي والدولي، وقال إن أساس الاستقرار في سوريا قائم على تمكين السوري من حكم نفسه وكتابة دستوره والحفاظ على تنوعه الديموغرافي".كما شدد على "ضرورة إيقاف الحرب في غزة وإغاثة الفلسطيني وإعمار المدن وإعادة النازحين".