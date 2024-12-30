الكربولي: التصريحات التي نسبت لنا حول رئيس الجمهورية اعتمدت على معلومات مضللة

نيوز – سياسي

اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الاثنين، ان ما تم تداوله بشأن التصريحات التي نسبت له حول رئيس الجمهورية اعتمدت على معلومات مضللة.

وقال الكربولي في بيان ورد لـ نيوز، ان "عددا من وسائل الاعلام تناقلت تصريحات نسبت لنا والتي اعتبرتها إساءة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "ما تم تناوله وتداوله اعتمد على عدد من المعلومات المضللة التي كانت في ظاهرها توجيه الانتقاد لإجراءات المؤسسة الرئاسية في المصادقة على احكام الاعدام التي اكتسبت درجتها القانونية، وإستغلال لعواطف شريحة من المواطنين من ذوي المحكومين مع ضبابية الاعلانات الحكومية حول ذلك، وهو ما تسبب في تضليل اغلب القوى السياسية وسبب إرباك في مواقفها".

واكد الكربولي احترامه وتقديره لمؤسسة الرئاسة ولشخص رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مشيدا "بدوره الدستوري الراعي لكل اطياف العراقي".

وبين ان "الملاحظات المطروحة من القوى السياسية لبعض الاجراءات يمثل التزاماً قانونياً واخلاقياً في دعم مؤسسات الدولة وتأكيد التزمها بالدستور".