الإنذار والنقل والإحالة للنزاهة.. عقوبات بحق مديرة عقارات الدولة

وبحسب وثيقة لمحضر اللجنة التحقيقية، اطلعت عليها نيوز، فإن "اللجنة التحقيقية قررت توجيه الإنذار بمدير عام عقارات وتدويرها ونقلها إلى دائرة اخرى وإحالة ملف التحقيق إلى هيئة النزاهة، وذلك بعد ثبوت إخلالها بواجباتها الوظيفية".وخلصت اللجنة التحقيقية إلى ان مدير عام عقارات متواطئة في منح عقارين من عقارات كانت تعود ملكيتها لشخصيات في النظام السابق، لأحد الأشخاص من دون وجه حق.