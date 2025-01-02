رئيس البرلمان يدعو إلى عقد جلسة استثنائية الاحد المقبل

وقال المشهداني في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استنادا إلى المادة ٥٨ /اولاً من و المادة ٣٤ / من النظام الداخلي لمجلس ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في العليا المستقلة للانتخابات و بناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة ٧/اولاً من قانون العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ المعدل، ادعو مجلس لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٤ الساعة الواحدة ظهرا".وأضاف المشهداني، ان "عقد الجلسة يأتي لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في العليا المستقلة للانتخابات".