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العراق يدعو لإنقاذ الفلسطينيين وتفادي التصعيد بالشرق الأوسط
سياسة
2025-01-02 | 13:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
144 مشاهدة
دعت الحكومة العراقية، الخميس، الى إنقاذ
الشعب
الفلسطيني ممّا يتعرض له، كما دعت الى تفادي التصعيد في
الشرق
الأوسط.
وقال الناطق
الرسمي
باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي يتأمل الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أنْ يعمّ السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها المشروعة وأبسط مقومات العيش الكريم، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف "خيام النازحين في منطقة المواصي
غربي
خان يونس في جنوب قطاع غزة ومناطق أخرى من القطاع، منذ ليلة أمس ونهار اليوم الثاني من كانون الثاني".
وأضاف أن هذا الأمر "أدى إلى استشهاد اكثر من 60 مواطناً، وإصابة آخرين بينهم
نساء
وأطفال بعضهم في حالة خطرة، في خطوة واضحة متكررة لتوسيع الصراع واستهداف الأبرياء العزل، وتقويض كل فرص السلام وجهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".
واعتبر العوادي أن "هذا العدوان الغاشم الذي أباد عائلات بأكملها وخلف دماراً مروعاً هو استمرار واضح لانتهاكات كبيرة ومستمرة من قبل الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وتجاوز واضح لكل القوانين والأعراف وقواعد الاشتباك المسلح، واستخفاف همجي بالإنسانية وحياة العزل الأبرياء، وهم بأمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل الظروف المناخية القاسية".
وشدد أن "ما نقلت من صور عن هذا القصف الوحشي يبيّن حجم الاستهداف العشوائي لهذه القوات المحتلة، وإن الرعب الذي كان على وجوه الأطفال والنساء يندى له جبين الانسانية".
ودعا إلى "تضافر الجهود لإنقاذ
الشعب
الفلسطيني ممّا يتعرض له من إبادات مستمرة وتفادي التصعيد في منطقة
الشرق
الأوسط، لما له من آثار سلبية على دول وشعوب المنطقة".
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