الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة إقرار القوانين الهامة منها الأحوال

أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، ضرورة إقرار القوانين الهامة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، إن "الاطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي بحضور محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية".

وقدم بحسب البيان "عرضاً عن التطورات والسياسية في المنطقة"، مشيداً بـ"الدور الكبير للقوات والجيش الباسل في حفظ امن البلاد".

وأضاف البيان أن "الاطار التنسيقي أكد على أهمية اقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الاحوال الشخصية".

وثمن "دور الحكومة العراقية في الملفات خصوصا ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجد به من تغيرات وتطورات".