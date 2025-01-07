توجيه حكومي لوزارة الكهرباء

نيوز – سياسي

وجه محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيها الى وزارة الكهرباء يخص التعاقد حول الغاز.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً مع ممثلي شركة الهلال النفطية، بحضور السيدين وزيري النفط والكهرباء"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة خطط الحكومة في المضي باستثمار الغاز بالشراكة مع القطاع الخاص".

ووجه وزارة الكهرباء "بالمضي في التعاقد مع شركة الهلال للحصول على (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، من أجل الاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

واوعز السوداني لوزارة النفط "بالإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي باستثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل الخشم الأحمر - إنجانة، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين".