مسرور بارزاني يجتمع مع وزير خارجية تركيا

وبحسب بيان لحكومة الإقليم، بحث الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم وتركيا، كما ناقشا آخر مستجدات الأوضاع العامة في والمنطقة.ووصل رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 كانون الثاني (يناير) 2025، إلى التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى بحث من المهمة.