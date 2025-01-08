الرئيس الإيراني: احتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً للعراق وإيران

وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد شياع السوداني في طهران، إن "العراق شريك استراتيجي ومهم لإيران، والعلاقات بين والعراق في أفضل حالاتها".وأضاف بزشكيان، أن "العراق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار والتنمية، وتشاورنا مع بشأن التطورات في المنطقة ومفاوضاتنا كانت جيدة".وتابع الرئيس الإيراني، "لدينا روابط مشتركة بشأن التطورات في سوريا، واحتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً للعراق وإيران"، مشيرا الى "التطرق إلى الاقتصادي والتجاري مع العراق".وأكد الرئيس الإيراني، "أهمية تسريع العمل في إنجاز خط الشلامجة السككي، و️نقدر عالياً استقبال إلى الزوار الإيرانيين خلال الأعوام السابقة".