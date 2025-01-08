اجتماع موسع بين السوداني والرئيس الإيراني في طهران.. هذه أبرز الملفات

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إنه "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار جهود المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناءة، بما يعزز مصالح الجارين".وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا مناقشة والتنسيق في المواقف بين بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما الأوضاع في سوريا وضرورة العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على وحدة أراضيها".وتابع المكتب، أن "الجانبين بحثا تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار جهود العراق، استناداً إلى علاقات البناء مع الجمهورية الإسلامية ومحيطه والإقليمي، من أجل فرض التهدئة والاستقرار في عموم المنطقة".ولفت المكتب الى ان "رئيس مجلس الوزراء ترأس الوفد الحكومي العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة التي عقدت في طهران، فيما ترأس الوفد الإيراني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، حيث تناولت مجالات والشراكة بين على مختلف الصعد والمجالات".وأشار المكتب، الى ان "المباحثات حضرها عن الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرا الكهرباء والتجارة، ومستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط".وأكد المكتب، أن "المباحثات، بين وفدي البلدين، شهدت استعراض الإجراءات المتخذة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم، التي سبق توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى بغداد في أيلول الماضي، خصوصاً التي تتركز في مجالات؛ الربط السككي لنقل الزائرين، والأمن وضبط الحدود، ومجالات الطاقة، والمدن الصناعية المشتركة".